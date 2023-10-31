Sé un detective y llévate a casa un kit de Lotería del Crimen 2

Demuestra que eres el mejor detective y podrías llevarte a casa un kit exclusivo de Lotería del Crimen 2, solo tienes que estar atento a la semana de estreno y contestar las preguntas que verás al escanear el código QR, que aparecerá en tu pantalla el jueves 9 de noviembre.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

a) Sintoniza Azteca 7 del lunes 6 de noviembre al jueves 9 de noviembre para que puedas ver la semana de estreno de Lotería del Crimen 2.

b) Mientras disfrutas de Lotería del Crimen 2 deberás identificar las pistas que aparecerán en la transmisión de los 4 capítulos de la semana de estreno, las cuales te ayudarán a responder un formulario después.

c) El jueves 9 de noviembre, finalizando el cuarto episodio de estreno de Lotería del Crimen 2, aparecerá un código QR que deberás escanear.

d) Deberás contestar correctamente el formulario que aparecerá al escanear el QR, y si eres una de las primeras 7 personas en hacerlo correctamente podrías llevarte a casa un kit de la UNIC autografiado por el elenco de Lotería del Crimen 2.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

La dinámica solo correrá durante la primera semana de estreno de Lotería del Crimen 2: del lunes 6 de noviembre al jueves 9 de noviembre. Se elegirá al posible ganador ya que se hayan acreditado correctamente todos los pasos descritos en la dinámica. Una vez completado el proceso, los ganadores serán anunciados en las redes sociales de Azteca 7 martes 14 de noviembre.

3. INCENTIVO

7 kits, uno por ganador

Cada kit contiene:

1 pin

1 pluma

1 gorra

1 chaleco

1 agenda autografiada

4. OTRAS CONDICIONES

I. El (la) ganador(a) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. El (la) ganador(a) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V. (TV Azteca), cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliada de él/ella y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

III. No podrá ser ganador un participante que ya haya ganado en alguna otra dinámica emitida por TV Azteca en un plazo de 6 meses previos a la dinámica en proceso.

IV. En caso de ser elegidos, los participantes serán contactados vía telefónica para establecer los términos de la entrega del smart TV y el teatro en casa.

V. Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

VI. Cada participante elegido como ganador, en caso de ser factible, será contactado para informarle del proceso de entrega de su premio.

VII. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

VIII. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a).

IX. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto adicional a los incluidos en el incentivo, en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

X. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en https://www.tvazteca.com/politicas.html

XI. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario. Del mismo modo, si se recibe una cantidad inferior a 10 participantes, se podrá dar la dinámica por desierta, sin tener la obligación de entregar el incentivo.

XII. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XIII. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

XIV. TV Azteca podrá modificar el incentivo por algún otro similar y equivalente.

XV. La participación confirma la aceptación, autorización y reconocimiento que la información, videos y/o imágenes enviadas podrán ser utilizadas por TV AZTECA y/o cualquier tercero que esta designe, independientemente del uso total o parcial que se le destine haciéndose responsable el participante de todos los derechos que el registro genere.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

(ii) Si no se puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.

(iii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.