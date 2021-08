Esta es la teoría que conecta las películas Luca y Monsters Inc.

Una nueva y alocada teoría está inundando las redes sociales. Y es que, algunos fans del gigante de la animación, dieron a conocer la conexión que existe entre Luca, su nueva película, y el clásico Monsters Inc.

Por ello, a continuación te contamos cómo es que estas dos cintas tienen relación, con lo que te quedarás sin palabras.

La historia de Luca

En este film se muestran a los monstruos marinos que mantienen sus vidas en secreto de los humanos. Si bien se conocen como un mito en el pueblito llamado Portorosso, existe la posibilidad de que estos seres provienen del mundo de Monsters Inc.

Y es que al recordar la película protagonizada por Mike y Sully, nos damos cuenta de que son exiliados al Himalaya tras descubrir los planes del dueño de la planta, el señor Waternoose, y conocen al abominable Hombre de las Nieves.

Justamente, el hombre de las nieves se volvió un mito en el mundo de los humanos, así como Luca y su especie, que en realidad parecían una invención de los marineros. Además, recordemos que el fabricante de helado de limón también trabajaba en Monsters Inc. hasta que lo desterraron.

Esto quiere decir que él también era un monstruo y, cómo los seres de Luca, su existencia se pone en cuestión.

La clave de la historia

La teoría trata de que algunos monstruos marinos fueron desterrados y llegaron a Portorosso, donde se reprodujeron y evolucionaron hasta poder convertirse en humanos al salir del agua.

Esta teoría no es tan dudosa, ya que sí existen los monstruos de agua, lo cual es confirmado en la cinta Monsters University cuando Mike va la escuela marina y los ve entrar y salir de las instalaciones.

Otro punto que refuerza este pensamiento es que los monstruos marinos, le tienen miedo a la gente y pasa lo mismo en Monsters Inc. donde las criaturas que se dedican a espantar niños les temen.

El final es similar, ya que se percatan que las personas no resultan ser malas, al contrario, los reciben con los brazos abiertos como lo hizo Boo. Desde el inicio de la historia mostró que no les temía y sabía que no todos eran malos. ¿Será cierta esta teoría?