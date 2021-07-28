¿Monsters Inc. en Toy Story? Esta es la teoría que los relaciona.

Los fanáticos de las películas de Pixar hacen más de un esfuerzo para encontrar los hilos conductores entre las diferentes historias, tanto que han conseguido descubrir conexiones inéditas entre las distintas cintas.

Monsters Inc asusta a personajes de Toy Story. pic.twitter.com/9zeut0ttF1 — Lo + viral (@VideosVirales69) March 31, 2021

Ahora, en un video que compartió una usuario de TikTok, se destapó la relación entre uno de los personajes de “Toy Story”, Andy Davis, y por qué era tan apegado al famoso muñeco Woody.

En una de las escenas de la película, Woody sufre un accidente y no puede ir a un campamento con Andy lo que le impide al niño poder conciliar el sueño.

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La explicación a este apego puede estar en que uno de los personajes de Monster Inc. habría atormentado a Andy durante su infancia.

Según lo que explica la usuaria de TikTok, es Randall Boggs quien podía cambiar su aspecto y asustar a los niños y en una de las escenas cambia y se pone del mismo color que el fondo de la habitación de Andy.

Además, uno de los personajes de la película de muñecos animados más aterradores como es Sid Philips, podría haber invadido a Monster Inc.

En una de las escenas el monstruo sale asustado de la habitación de uno de los niños y se puede ver cómo al fondo hay un póster que es similar al que aparece en la habitación de Sid en Toy Story.

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