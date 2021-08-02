¿Cuál es el personaje de Monsters Inc. que aparece en Toy Story?

Toy Story, sin duda, es una de las historias favoritas de chicos y grandes, pues nos llevó a recordar nuestra infancia y los mejores momentos que nos dejó esta.

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La película que se estrenó en 2019 generó muchas reacciones entre los usuarios de redes sociales, pues se creó un debate en torno a la nueva imagen de Andy, quien luce completamente distinto al personaje de las primeras películas. Posteriormente, causó una gran sorpresa la aparente reaparición de Boo, la niña de Monsters Inc.

Recordemos que la compañía Pixar se caracteriza por dejar algunas conexiones entre sus películas, a las cuales han llamado Easter Eggs; por esta razón, los seguidores ven a detalle cada corto o cada entrega para que no pasen desapercibidos y puedan entender de mejor forma las cintas.

A través de Twitter, los usuarios de plataformas digitales comenzaron a difundir algunas capturas de pantalla de la escena en la que Bonnie está en la escuela creando al personaje Forky y al fondo, muy borroso, se distingue a una niña de colitas y una blusa de color rosa, características que definen a Boo.

La nueva teoría

De acuerdo con la teoría de los usuarios de dicha plataforma, Boo es una de las compañeras de clase de Bonnie, aunque es probable que se trate solo de un breve cameo.

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BOO APARECE EN DL TRAILER DE TOY STORY 4 AAH pic.twitter.com/gid8OHc00P — Mitch 🇲🇽 (@shawnxniallx) March 21, 2019

Hasta el momento, los creadores de la cinta animada no han dicho nada sobre la posible conexión que podría tener una cinta con la otra, pero no sería nada raro para los millones de fans.

