Estas son las razones por las que tienes que ver la película Luca.

Pixar volvió a sorprendernos con un nuevo proyecto que tiene a todos los cinéfilos suspirando. Nos referimos a Luca, reciente película que retrata el valor de la amistad y la importancia de enfrentar el miedo a lo desconocido.

El filme ha generado altas expectativas entre el público, quien se ha adentrado a una divertida, pero nostálgica historia animada ubicada en Italia.

Luca, un ser marino con grandes sueños, tiene el deseo de salir a explorar la ciudad y sus secretos. Aunque temeroso y atemorizado por lo desconocido, consigue explorar los lugares recónditos de Italia en compañía de su nuevo amigo Alberto.

La historia tiene un toque nostálgico, ya que el dúo de amigos también se enfrentará a la otra cara perversa y conocida de los habitantes de Cinque Terre.

Estas son las razones por las que debes ver Luca este fin de semana.

No existe mejor reparto que el de Luca

Desde el director, hasta el doblaje de voz, todo está perfectamente bien cuidado. La cinta cuenta con la dirección de Enrico Casarosa, italiano que ya había participado en cintas como Cars, Ratatouille, Up y el cortometraje La Luna.

Seguramente podrás reconocer las voces de los personajes, pues cuenta con la participación de Jacob Tremblay, Jack Dylan Grazer, Maya Rudolph, Sacha Baron Cohen y muchos otros más.

Las referencias a otras películas te sorprenderán

Enrico Casarosa nos lleva por un nostálgico viaje a otras películas. Si bien es una historia nueva y fresca, es imposible no captar un toque de La Sirenita, Las aventuras de Huckleberry Finn y Call Me By Your Name.

Un homenaje a los jóvenes que se sienten inadaptados

La película es una oda a los inadaptados que constantemente se encuentran buscando su lugar en el mundo. Los personajes, Luca, Alberto y Giulia tienen grandes sorpresas para ti.

Luca no es el único que busca encontrar un lugar en la ciudad Italiana, ya que Alberto sueña con explorar las curiosidades del mar. Ambos personajes enfrentarán sus más grandes miedos para explorar mundos completamente desconocidos.

Cinque Terre te robará el corazón desde el primer momento

Fiel a sus raíces, Enrico Casarosa hace un viaje a la infancia que vivió en Cinque Terre, colorido y mágico lugar para plasmar las aventuras de Luca y sus amigos.

“Pasé los veranos en pueblos pequeños de la costa Cinque Terre está muy cerca del lugar en el que crecí. Estos cinco pueblitos son adorables, están detenidos en el tiempo, realmente, porque son muy pequeños. Mantuvieron ese aspecto antiguo y típico, son maravillosos y pintorescos”, expresó el director italiano para los medios locales de su país.

Los personajes llevan looks de ensueño que imponen moda

No podemos dejar de hablar de los atuendos costeros de los personajes. Camisetas de tirantes, shorts de mezclilla, camisas blancas holgadas, prendas con estampado de rayas y hasta gorras para el sol, son algunas prendas que los protagonistas portan con mucho estilo.

Los copetes y las cabelleras rizadas tampoco pueden faltar para adornar la cabeza de todos los personajes. La inspiración italiana se hace presente de pies a cabeza.

