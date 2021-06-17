¿Quién es el nuevo actor? Jack Sparrow regresa sin Johnny Depp.

La saga de Piratas del Caribe se convirtió en una de las más queridas por parte de los cinéfilos. El proyecto reunió a grandes actores de la talla de Orlando Bloom, Keira Knightley, Stellan Skarsgard, Bill Nighy y muchos otros más.

Por supuesto, el filme no estaría completo sin la presencia de Johnny Depp como Jack Sparrow, ya que el actor estadounidense mostró su lado más extrovertido y multifacético.

Sin embargo, Johnny Depp atraviesa por uno de los momentos más contundentes en su carrera artística a propósito de su pleito con Amber Heard.

Recordemos que los actores enfrentan una contundente batalla legal por una demanda de violencia y difamación.

Lo anterior ha desatado una terrible caída en la carrera Johnny Depp, quien ha perdido películas, series y hasta videojuegos por su polémica pelea con la actriz.

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Johnny Depp se queda sin el papel de 'Jack Sparrow' en reciente proyecto de Disney

Disney confirmó su colaboración con Microsoft paras sacar el videojuego Sea of Thieves A Pirate's Life, que saldrá a la luz el próximo 22 de junio.

Algunos fanáticos esperaban ansiosos por la participación de Johnny Depp prestando su voz al legendario Jack Sparrow, pero todo apunta a lo contrario.

Y es que Jared Butler fue fichado para prestar su voz al pirata más popular de Disney, dejando a un lado a su colega de 58 años.

Jared Butler ya había interpretado al popular pirata en anteriores videojuegos como At World's End, Online y Kingdom Hearts 2, generando altas expectativas entre los gamers.

El próximo 22 de junio, millones de personas podrán jugar a través de cinco historias llenas de adrenalina y misiones para los jugadores.

Por lo pronto, Johnny Depp enfrenta otra contundente pérdida en su carrera profesional, pues el pleito con su ex Amber Heard continúa acaparando los principales titulares de la prensa internacional.

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