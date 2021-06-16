La Bella y la Bestia regresa con una serie. ¿Estará Emma Watson?

Seguramente recuerdas a Emma Watson con su vaporoso vestido amarillo, tierna relación con su papá y amor infinito por los libros. Fue en el 2017, cuando la británica encarnó a la legendaria princesa castaña en La Bella y La Bestia.

La película, dirigida por Bill Condon, se convirtió en un éxito entre chicos y grandes, además de que pudimos ver la personalidad de Emma Watson más allá de su papel de Hermione Grangier.

Si eres amante de las princesas y de las producciones live action, llegan buenas noticias para ti. Y es que Disney está por lanzar una serie precuela inspirada en el fantástico mundo de La Bella y La Bestia.

¿Estará Emma Watson? ¿La tetera parlanchina volverá a hacer de las suyas? ¿El príncipe Adam aparecerá en esta nueva entrega? Son las preguntas más recurrentes por los fanáticos; sin embargo, gente de Disney rompió el silencio y dio algunas pistas.

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Estos son algunos detalles de la precuela live action de 'La Bella y La Bestia'

Algunos medios estadounidenses, así como personas cercanas a Disney, ya comenzaron a dar algunos adelantos sobre la precuela de La Bella y La Bestia.

Se tratará de un show musical de ocho episodios y comenzará a rodarse en la primavera de 2022.

Aún no se sabe, si la producción contará con la presencia de Ema Wattson, pues la historia estará enfocada en la vida de Gastón y su secuaz Louie.

Otras fuentes aseguran que los antagonistas de La Bella y La Bestia, ya se preparan para protagonizar esta historia, misma que podríamos ver en las plataformas de streaming.

“Para cualquiera que se haya preguntado alguna vez cómo un bruto como Gastón y un tonto como LeFou podrían haberse convertido en amigos y socios, o cómo una hechicera mística llegó a lanzar ese fatídico hechizo sobre el príncipe convertido en bestia, esta serie finalmente proporcionará esas respuestas”, subrayó Gary Marsh, presidente de Disney Branded Television.

Edward Kitsis y Adam Horowitz participarán en la producción y en la escritura de la serie, mientras que los actores Briana Middleton, Luke Evans y Josh Gad ya están confirmados para adentrarse al mágico mundo de los objetos parlantes.

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