“Macario”, protagonizada por Ignacio López Tarso, fue la primera película mexicana en ser nominada a los Oscar.

Ignacio López Tarso, una de las últimas leyendas del Cine Mexicano, falleció a la edad de 98 años después de haber sido hospitalizado de emergencia por una neumonía y una oclusión intestinal. Aunque se encontraba estable, sus seguidores estaban preocupados por su salud, pero lamentablemente el día de ayer sábado 11 de marzo del año en curso, el actor perdió la batalla.

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Entre su filmografía, López Tarso encarnó a "Macario", una película basada en el cuento homónimo de Bruno Traven que se convirtió en una de las películas más icónicas de todos los tiempos en el cine mexicano. Esta película fue la primera producción mexicana en ser nominada al Óscar a mejor película en lengua extranjera.

Cineteca Nacional lamenta profundamente el fallecimiento de Ignacio López Tarso, actor mexicano, galardonado con la Medalla Salvador Toscano. Su legado permanecerá vigente como pilar invaluable del cine nacional.

Nuestro sentir está con sus seres queridos. Descanse en paz. pic.twitter.com/MHIO25SyQm — Cineteca Nacional (@CinetecaMexico) March 12, 2023

López Tarso comenzó su carrera en la década de 1950 y rápidamente se convirtió en un actor popular, famoso por su capacidad para transmitir emociones con sus interpretaciones. Durante su trayectoria trabajó en telenovelas, películas y teatro, siendo "Macario" la cinta que lo consolidaría como actor. La grabación de esta película fue un reto para López Tarso, quien tuvo que caminar por los montes de Taxco con madera real en su espalda.

Con la muerte de Ignacio López Tarso se ha perdido un gran talento y figura del cine mexicano. Su legado sigue vivo gracias a sus actuaciones memorables, entre ellas la protagonizada por él mismo como “Macario”, la primera película mexicana nominada a los Oscar.

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