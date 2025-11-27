¿Habrá una nueva película de Mi Pobre Angelito? Macaulay Culkin abre las puertas a regresar a la saga de “Home Alone” 33 años después

Pareciera que fue ayer cuando Macaulay Culkin hizo historia en el cine con sus películas de Mi Pobre Angelito (Home Alone), mismas que nos han acompañado en los últimos 35 años, pues la historia de Kevin McCallister y las aventuras que se ha forzado a vivir solo en las primeras dos entregas es una historia que solemos ver en Navidad.

Recientemente el actor de 45 años ha declarado que estaría dispuesto a volver a ser Kevin McCallister en una nueva entrega 32 años después pues "Mi Pobre Angelito 1" se estrenó en 1990 y su secuela en 1992, por lo que de acuerdo con sus palabras, “sea adecuada”, abriendo una posibilidad de el regreso de una de las películas navideñas más recordadas de todos los tiempos, emocionando a millones de fanáticos.

¿Habrá una nueva película de Mi Pobre Angelito?

En una reciente entrevista para el medio estadounidense Variety, Macaulay Culkin ha relatado que “no estaría en contra” de volver a dar vida al personaje de Kevin McCallister, aunque dejó en claro que de hecho él mismo ha insistido a favor pero “pero tendría que ser algo correcto”.

Estas palabras han despertado las especulaciones de una posible trilogía de Culkin dentro de esta franquicia, pues aunque él solamente participó en dos cintas, se han hecho 6 películas de esta saga, aunque las primeras dos son las que conquistaron al público internacional, siendo que hoy en día se recuerdan con mucho cariño.

¿De qué trataría la nueva película de Mi Pobre Angelito?

Culkin compartió de manera breve que él quisiera que la narrativa original de la trama original tuviera un gran cambio, pues se imagina a Kevin McCallister como un adulto, viudo o divorciado, quien se encuentra criando a su hijo en solitario, y al parecer, esperaría que la historia se siguiera centrando en él pues dijo lo siguiente:

“Estaría trabajando mucho y no le prestaría mucha atención, así que mi hijo comenzaría a enfadarse conmigo y entonces me dejaría fuera de casa. Mi hijo no me dejaría entrar y él sería quien me ponga trampas”, detalló, dando a entender que está completamente abierto a regresar a uno de sus papeles más recordados.