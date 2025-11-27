Desde “Running Up That Hill” de Kate Bush hasta “Rockin’ Robin” de Michael Jackson: Este es el soundtrack que aparece en Stranger Things 5
La música de los 80’s nunca pasará de moda y Stranger Things es la prueba de ello.
Este miércoles por fin pudimos ver la primera parte de la quinta temporada de Stranger Things (que va de los episodios 1 al 4) y además de emocionados e impactados (no habrá spoilers), hemos quedado encantados con el soundtrack que ha acompañado esta entrega el cuál, como cada entrega, no nos ha decepcionado.
Pareciera que fue ayer cuando escuchábamos el intro de las guitarras de “Should I Stay or Should I Go” de la banda The Clash siendo reproducida por Will y Jonathan jugando un papel importante dentro de su vínculo de hermanos y aunque la música ha sido muy especial y emotivo en cada temporada, te contaremos qué canciones formaron parte de Stranger Things 5.
¿Qué canciones salieron en Stranger Things 5?
Te prometemos que en esta nota no encontrarás ningún spoiler pues entendemos que apenas van unas cuantas horas de este tan esperado estreno y aunque muchas veces las canciones toman un gran significado, podemos decir que (de momento han ambientado de gran manera estos primeros capítulos.
- "Rockin’ Robin" - Michael Jackson
- “Pretty in Pink” - Psychedelic Furs
- “Upside Down” - Diana Ross
- “Running Up That Hill” - Kate Bush
- “Fernando” - ABBA
- “Running Up That Hill” - Kate Bush
- "Mr. Sandman" - The Chordettes
- “To Each His Own” - Freddy Martin & His Orchestra
- “I Think We’re Alone Now” - Tiffany
- “Oh Yeah” - Yello
- “Premature Plans” - Elmer Bernstein
- “Sh-Boom” - The Chords
- “Running Up That Hill” - Kate Bush
¿Cuándo saldrá la segunda parte de Stranger Things 5?
Si al igual que nosotros, no puedes esperar por ver la segunda parte de esta quinta temporada, la buena noticia es que los hermanos Duffer (los productores de la serie) ya han hecho oficial que podrás ver los capítulos 5, 6 y 7 el próximo 25 de diciembre y el 8vo y el último episodio estará en streaming el 31 de diciembre.
Además de concluir la temporada, este final significará el final de la historia, la cual nos ha acompañado por casi 10 años, así que es importante que te prepares para ver por última vez a Once y sus amigos.