El final del capítulo 4 de Stranger Thing 5 cambia todo ¿Will es más fuerte que Vecna?

El primero volumen de la temporada final de Stranger Things ya se estrenó el pasado miércoles 26 de noviembre, y vaya que fue todo un éxito, de hecho, desde el primer episodio se puede sentir un ambiente muy distinto a las pasadas campañas, incluso, varios de sus personajes se perciben muy oscuros. Pero, si no has visto los primeros 4 episodios, no pierdas tiempo.

Los primeros 5 minutos de Stranger Things 5 nos regresan a la temporada 1, donde Will Byers es teletransportado al mundo al revés, donde se encuentra en la fortaleza que está afuera de su casa pero en el plano y mundo de Vecna. Aquí lo vemos bastante herido y sobre todo muy herido; pero cuando escucha los pasos de un Demogorgon, quien recibe un balazo de este protagonista.

Posteriormente, el apodado Mago entre sus amigos, corre y trepa un árbol hasta la cima, pero el monstruo trepa y es aquí donde una escena nos deja con un nudo en la garganta, el menor de los Byers salta a otro árbol pero cae de manera abrupta; ya en el suelo y totalmente inconsciente, el sirviente de Vecna se lo lleva y es aquí donde el villano principal le siembra los famosos huevecillos para que sea su espía.

¿Por qué Will podría cambiar el final de Stranger Things 5?

Si eres de los afortunados que pudo ver los primeros 4 capítulos de la temporada final de esta serie, a continuación te revelaremos un spoiler, puesto que, te diremos una de las posibles razones por las que Will Byers podría ser más poderoso que Eleven e incluso que el mismo Vecna.

Al final del capítulo 4 de esta campaña, pudimos ver que, el grupo de amigos: Mike, Lucas y Joyce Byers, están a merced de varios Demogorgon, sin embargo, es aquí donde vemos el inmenso poder de Will, quien detiene a los 3 demonios con poder mental, algo que sorprende es que los levanta tal y como Vecna lo hacía con sus víctimas.

Foto tomada de redes sociales

Pero, el momento donde todos gritaron fue cuando los rompe tal y como su villano, ya que les rompe los huesos, y mueren; sin embargo, el momento en donde todos gritaron fue cuando regresa del tipo trance y se limpia la sangre en su nariz, así como le sucede a Eleven cuando ocupa sus poderes.

