La flor que parece un demogorgon de Stranger Things: así es la aterradora planta real que inspiró al monstruo

Stranger Things está de regreso con su quinta y última temporada. La serie nos ha regalado momentos increíbles, mucha nostalgia y algunas de las mejores criaturas de la televisión, como el demogorgon. Si esta criatura alguna vez también fue parte de tus pesadillas, ¿qué pensarías si te dijéramos que está inspirado en algo que existe en la vida real? No es mentira, este ser tiene un gran parecido con una flor cuya forma, textura y estructura se asemejan sorprendentemente a la criatura de Hawkins. Se llama Orbea variegata y también es conocida como flor lagarto.

Descubre la flor que parece un ‘demogorgon’ de Stranger Things

El diseño del demogorgon, creado por el estudio Aaron Sims Creative, que también resulta ser responsable de personajes como Venom o el Capitán Salazar de Piratas del Caribe, pasó por múltiples versiones antes de llegar al resultado final.

Ellos se inspiraron en artistas como H.R. Giger y Guillermo del Toro y decidieron poner a un equipo a buscar una referencia natural con una estructura de “boca expandida en pétalos”. Así llegaron a un ejemplo perfecto: una flor de cinco lóbulos que se abre como un abanico…

Cabe resaltar que la historia que te contamos no está 100 % confirmada por el estudio responsable de su creación, pero fuentes cercanas y algunos fanáticos coinciden en que la Orbea variegata es la candidata más cercana.

Orbea variegata: la flor que parece salida del Mundo del Revés

La Orbea variegata es una planta crasa africana, muy popular en jardinería por su facilidad de reproducción y su aspecto bastante exótico. Lo más llamativo es su flor: Tiene cinco pétalos carnosos, patrones bicolores que parecen piel y una apertura casi idéntica a la del demogorgon.

Pero lo más inquietante es su olor, el cual utiliza para atraer moscas, las cuales son sus principales polinizadoras. Obviamente, para atraer a este tipo de insectos no requiere un olor exquisito, por lo que emite una fragancia descrita como putrefacta, como a muerto.

Una flor tan resistente… que puede volverse invasora

Como si no fuera suficiente con su apariencia monstruosa, esta planta también puede considerarse una invasora de ecosistemas. En países como Australia, la Orbea variegata está regulada por ley debido a su capacidad para expandirse rápidamente y desplazar especies locales.

En España no está catalogada como invasora, aunque se ha detectado una población que podría estar naturalizándose.

¿Qué opinas? ¿Crees que es parecida al Demogorgon?

