Malcolm el de en medio: las curiosidades que todo fan debe saber.

Miles de series se han hecho a lo largo de la historia, hemos presenciado fracasos y éxitos que hasta el momento pueden disfrutarse una tarde con palomitas, este último es el caso de Malcolm el de en medio, ¿quién no tiene referencias de varios de los momentos divertidos de esta sitcom? Casi todos podemos recordar por lo menos una frase memorable y claramente tenemos bien ubicados a nuestros personajes favoritos.

Y me arriesgaré diciendo que, incluso, la gran mayoría de los que seguimos Malcolm el de en medio nos sabemos uno que otro dato curioso, y si eres de los que dice “híjole yo me sé más de uno” pues es tu momento para probar que es cierto, aquí te presento las curiosidades de Malcolm que todo fan debe de saber.

1. ¿Cómo se apellida la familia de Malcolm?

Si has puesto atención te habrás dado cuenta que a lo largo de la serie nuuunca se menciona el apellido de esta singular familia, pero hay un solo momento en el que logramos saber cómo se apellidan realmente, pues en el episodio piloto se revela que se llaman los “Wilkerson”, pero mientras más avanzan los episodios esto se convierte en un dato que tratan de esconder, incluso llegando a poner en credenciales el “apellido” “Nolastname” que en su traducción sería leído como “Francis Sin Apellido”.

2. Su destino era estar juntos.

Todos ubicamos a Bryan Cranston por dos cosas muy particulares: ser Hall, el papá que todos amamos, pero también por ser Heisenberg, ese personaje tan importante de la afamada serie Breaking Bad, y uno de los actores que lo acompañan en esa ilegal travesía es Aaron Paul, pues coincidentemente él también había audicionado para aparecer en Malcolm pero con el papel de Francis, ¿te lo imaginas?

3. ¡Nos engañaron con las edades!

Sabemos que Reese es mayor que Malcolm, pero en la vida real Justin Berfield quien da vida a Resee es tres meses menor que Frankie Muniz, Malcolm. ¡Y yo que juraba que era mayor que él!

4. ¿Qué onda con el intro?

Así como la familia Wilkerson, el intro de Malcolm el de en medio (yes, no, maybeee, i don’t know, can you repeat the question?) es meeedio caótico, pasan imágenes bastante rápidas que son apenas perceptibles, pues casi todo lo que alcanzamos a ver son referencias a cosas de los 80, como la criatura que sale del agua, ese es el Kraken de “Furia de Titanes” de 1981, o cuando salen un boxeador que noquea al árbitro, ese es Pedro Cárdenas contra Willie de Wit. en 1982.

5. Todos son inteligentes, pero de diferente forma.

A lo largo de los capítulos nos hacen creer que Malcolm es el único inteligente de la familia, ¿no? Pues hay una teoría que asegura que en realidad todos los hermanos, menos Francis, tienen una inteligencia diferente. Si bien, Malcolm es el típico genio matemático que resalta por su habilidad con los números, Reese, por otro lado, es un excelente cocinero, y por último Dewey demuestra que es un prodigio de la música.

6. Bryan Cranston, ¡un genio!

Esto es algo que todos conocemos, ¿no? La genialidad de Bryan Cranston supera cualquier cosa que podamos imaginarnos, él puede hacer de todo y hace de todo, y eso es algo que se vio también en Malcolm, pues hizo la gran mayoría de sus escenas sin requerir un doble, como cuando patina o cuando está cubierto de abejas, ¡sorprendente!

7. Adelantados a su tiempo.

Muchas de las series de comedia más famosas de la historia cuentan con un formato muy específico, son grabadas en un set que tiene público o mínimo contienen risas y aplausos pregrabados para usarlos de fondo, sin embargo, Malcolm el de en medio fue la primera sitcom en grabarse de forma distinta, solo contaban con una cámara y su “set” era una casa real.

8. ¿Lois fue real todo el tiempo?

Jane Kaczmarek, quien interpretó a Lois, llegó al punto de llevar a su personaje a su vida personal, pues poco a poco se dio cuenta que vestía la misma ropa que su personaje, pues se robaba lo que usaban en las grabaciones ya que le gustaba mucho. En una graciosa anécdota, describió que un día se sentó a ver la serie y notó que traía puesta la misma ropa que Lois en ese capítulo.

9. El capítulo más visto de Malcolm en su primera transmisión.

Se sabe que Malcolm el de en medio recibió bastantes premios como muestra del éxito que estaba siendo la serie, pero otro de los galardones que recibó fue tener un número total de 26 millones de espectadores durante el episodio dos de la primera temporada, ¿lo recuerdas? ¡El del famoso vestido rojo!

10. Emma Stone aparece en uno de los capítulos.

Antes de ser la famosa Emma Stone que es ahora, ella apareció en uno de los capítulos de Malcolm el de en medio, ¿logras saber en cuál? ¡En el capítulo 16 de la temporada 7! Sí, justo ese en el que vemos a Reese sufrir bullying por parte de un grupo de chicas de su colegio, Emma Stone era una de ellas.

¿Cuántos de estos datos sabías? ¡Espero que la mayoría! No olvides disfrutar de Malcolm el de en medio este 1 de mayo por Azteca 7.