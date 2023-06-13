Estos artistas podrían estar en el Medio Tiempo del Super Bowl 2024

El evento de fútbol americano más importante ya está comenzando a dar de qué hablar, sí el Super Bowl 2024 en su edición LVIII comienza a empezar a ser tendencia a partir de varios rumores que se han esparcido las últimas semanas acerca de los artistas que podrían estar en negociaciones con la NFL para convertirse en aquellos que animen a todo el público en uno de los shows musicales más importantes: el Medio Tiempo.

¿Cuándo será el Super Bowl 2024?

Sabemos que los preparativos para este magno evento tienen que empezar con mucho tiempo de anticipación y es por eso que ahorita contamos con un par de datos que te podrían ayudar a irte preparando para el Super Bowl 2024.

El Super Bowl 2024 tiene fecha para el 11 de febrero de ese año, ese día conoceremos al campeón de campeones dentro del futbol americano, pues la temporada final de los partidos inicia el 7 de septiembre del 2023, ¿tú ya sabes cuál equipo quieres que llegue al Super Bowl?

¿Dónde será el Super Bowl 2024?

Si bien el Super Bowl 2023 fue uno #FueraDeEsteMundo, pues se realizó en Phoenix, Arizona, un lugar lleno de misterios acerca de los avistamientos ovnis, este 2024 el Super Bowl tendrá un escenario lleno de fiestas, luces y vida nocturna: Las Vegas.

El estadio designado para este partido será el Estadio Allegiant, que tiene una capacidad aproximada de 65,000 mil asistentes que estarán listos para cantar al ritmo del artista selecionado para el show de Medio Tiempo.

Super Bowl LVIII is coming to Las Vegas in 2024! #SBLVIII pic.twitter.com/pD1BoFdRGy — NFL (@NFL) December 15, 2021

¿Quiénes podrían presentarse en el medio tiempo del Super Bowl 2024?

¡Agárrense! Porque los nombres que han estado en tendencia los últimos días son bastante fuertes, y definitivamente ninguno de los posibles protagonistas del Medio Tiempo decepcionará de ninguna forma.

Hay que admitir que shows como el de Rihanna, Beyoncé o Lady Gaga son cosas muy difíciles de superar, pero a más de uno le parecerá bastante viable que los siguientes artistas puedan estar a la altura de estas grandes cantantes.

Princialmente se ha hablado mucho del artista del año Harry Styles, que recientemente se ha convertido en uno de los más escuchados y premiados en la industria de la música y claramente sus fans no estarían nada decepcionadas si este prolífico cantante pisara el estadio de Las Vegas el 11 de febrero del 2024.

Otra de las que encabezan las listas de posibles artistas para el show de Medio Tiempo es la afamada y exitosa Miley Cyrus, quien claramente goza de una popularidad bastante grande y que single que saca single que se posiciona en el top 10 de las más escuchadas a nivel global, sobre todo que ahora se rumora que Miley Cyrus está actualmente en negociaciones con la NFL para convertirse en la artista del Super Bowl LVIII.

🎤🎶 Un ícono #FueraDeEsteMundo. 🤩



👀 Conoce un poco más de Rihanna, cantante que estará en el Show de Medio Tiempo del #SuperBowl. 🏈🏟️



🗓 Domingo 12 de febrero

⌚5:00 p.m.

📺 𝗔𝘇𝘁𝗲𝗰𝗮 𝟳

💻 https://t.co/Co3Na5XpBl

📲 𝗔𝗽𝗽 𝗧𝗩 𝗔𝘇𝘁𝗲𝗰𝗮 𝗘𝗻 𝗩𝗶𝘃𝗼 pic.twitter.com/f5sP5eNsPX — Azteca 7 (@AztecaSiete) February 6, 2023

Hay más nombres que han resonado mucho en las últimas semanas, que si bien no hay tantos rumores sobre ellos como los hay con Miley Cyrus y Harry Styles, sí podrían tener altas posibilidades de presentarse en el Super Bowl, tales como: Adele, Taylor Swift, Jay Z, Dua Lipa, Camila Cabello, Ariana Grande, Bad Bunny o Billie Eilish.