Mentes Criminales: Capítulo 1, Temp. 11 | Series Azteca 7

Los integrantes de la UAC unen sus inteligencias para encontrar a un asesino que marca la cara de sus víctimas de una manera horripilante en forma de venganza.

Pero esta no será una tarea sencilla, debido a que la ausencia de Kate y J.J. dejan espacios en el equipo.

Por esto, Hotch deberá elegir a un nuevo miembro de entre muchos aspirantes, contando así con la ayuda de una psicóloga forense, cuya pasión es estudiar la psicopatía de las personas.

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