Mentes Criminales: Capítulo 10, Temp. 11 | TV Azteca

Un atroz criminal es buscado por la UAC después de que una pareja encontrara dos cadáveres en un pantano.

Tras las investigaciones se percatan que el ignoto experimenta con sus víctimas cambiándoles de sangre con el fin de encontrar la eterna juventud.

Ahora que Penélope comienza a cansarse de vivir en las oficinas de la UAC llegará una pista para terminar con estos criminales.

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