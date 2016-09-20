Mentes Criminales: Capítulo 13, Temp. 10 | Series Azteca 7





Gideon quién formaba parte del equipo y después se separó, ahora ha resultado asesinado, al parecer todo se remonta a la época en la cual él y Rossi fundaron la unidad de estudio de conductas, ahora el equipo deberá ir tras los pasos de Gideon antes de ser asesinado para dar con el perpetrador.

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