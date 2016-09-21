Mentes Criminales: Capítulo 14, Temp. 10 | Series Azteca 7

Una serie de bombas han estallado, el perfil del incendiario está en progreso cuando un hombre de familia salva la vida de una mujer embarazada en la escena.

Ahora tratan de matarlo, deberán encontrar al responsable, pero tal vez las cosas no son lo que parecen.

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