Mentes Criminales: Capítulo 18, Temp. 1, Avance | Series Azteca 7

Un caso especial se presenta para la UAC, en el cual Morgan no podrá involucrarse, sin embargo Dereck lo hará personal para llegar hasta las últimas consecuencias sin importar los riesgos. Como siempre, sus compañeros estarán para cuidarse y protegerse.

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