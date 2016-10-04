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Mentes Criminales: Capítulo 19, Temp. 10 | Series Azteca 7

Una familia ha viajado a Barbados para pasar unas lindas vacaciones, todo esto se ve estropeado cuando son secuestrados, el equipo se reúne con ex compañeros

Mentes Criminales

Escrito por: Azteca

Mentes Criminales

Una familia ha viajado a Barbados para pasar unas lindas vacaciones, todo esto se ve estropeado cuando son secuestrados, el equipo se reúne con ex compañeros y deben viajar a Barbados para lograr encontrar a la familia a salvo.

       

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