Mentes Criminales: Capítulo 19, Temp. 10 | Series Azteca 7
Una familia ha viajado a Barbados para pasar unas lindas vacaciones, todo esto se ve estropeado cuando son secuestrados, el equipo se reúne con ex compañeros
Una familia ha viajado a Barbados para pasar unas lindas vacaciones, todo esto se ve estropeado cuando son secuestrados, el equipo se reúne con ex compañeros y deben viajar a Barbados para lograr encontrar a la familia a salvo.
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