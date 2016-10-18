Mentes Criminales: Capítulo 2, Temp. 11 | Series Azteca 7

Los pasajeros de un autobús junto con el chofer han sido víctimas de un gas letal, y el responsable de dicho crimen intentará culpar al asesino de su hermano.

Al ser un caso con dos ignotos de distintos crímenes la investigación se tornará confusa, pero gracia a la inteligencia de la UAC se encontrará la verdad en el momento preciso.

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