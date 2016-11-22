Mentes Criminales: Capítulo 20, Temp. 11 | TV Azteca

Un asesino en serie se encuentra libre en Sacramento que rapta a mujeres jóvenes para desfigurarlas del rostro.

Por esto, Hotchner y su equipo deberán viajar a California para solucionar este caso. Inesperadamente, Rossi deberá tener una incómoda conversación con su segunda ex esposa, la cual terminará en buenos términos.

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