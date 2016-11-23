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Mentes Criminales: Capítulo 21, Temp. 11 | TV Azteca

El secuestro de dos niños es relacionado con un paquete dirigido a Antonia Slade, una asesina serial que se encuentra arrestada en una prisión de Virginia

mentes criminales

Escrito por: Azteca

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El secuestro de dos niños es relacionado con un paquete dirigido a Antonia Slade, una asesina serial que se encuentra arrestada en una prisión de Virginia.

      

Para poder solucionar el caso deberán confiar en las palabras de Antonia, pero ésta prepara una revancha maestra.

         

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