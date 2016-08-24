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Mentes Criminales: Capítulo 213, Temp. 10 | Series Azteca 7

Un avión con más de cien pasajeros se estrella y se desconoce la razón, se atribuye a un ataque terrorista pero el equipo sospecha de otra causa

Mentes Criminales Pueblo perpetuo

Escrito por: Azteca

Mentes Criminales Pueblo perpetuo

Un avión con más de 100 pasajeros se estrella y se desconoce la razón, se atribuye a un ataque terrorista pero el equipo sospecha de otra causa probable debido a la forma en cómo cayó el avión. 

              

Este caso le afecta más a la agente Kirsten debido a que en el pasado su hermana y cuñado murieron en  el ataque aéreo del 2011 a las torres gemelas dejando huérfana a su hija.

              

Adéntrate en las Mentes Criminales en punto de las 11:00 pm por Azteca 7 #PonleAl7

 