Mentes Criminales: Capítulo 213, Temp. 10 | Series Azteca 7

Un avión con más de 100 pasajeros se estrella y se desconoce la razón, se atribuye a un ataque terrorista pero el equipo sospecha de otra causa probable debido a la forma en cómo cayó el avión.

Este caso le afecta más a la agente Kirsten debido a que en el pasado su hermana y cuñado murieron en el ataque aéreo del 2011 a las torres gemelas dejando huérfana a su hija.

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