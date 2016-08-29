Mentes Criminales: Capítulo 214, Temp. 10 | Series Azteca 7
Un hombre con una extraña enfermedad, ve cucarachas en sus brazos lo que le causa mucha comezón
Un hombre con una extraña enfermedad, ve cucarachas en sus brazos lo que le causa mucha comezón.
Esto resulta un problema cuando por intentar probar que de verdad tiene cucarachas mata a un reportero, un doctor y piensa que se trata de una conspiración del gobierno para enfermarlos.
Adéntrate en las Mentes Criminales en punto de las 11:00 pm por Azteca 7 #PonleAl7