Mentes Criminales: Capítulo 214, Temp. 10 | Series Azteca 7

Un hombre con una extraña enfermedad, ve cucarachas en sus brazos lo que le causa mucha comezón.

Esto resulta un problema cuando por intentar probar que de verdad tiene cucarachas mata a un reportero, un doctor y piensa que se trata de una conspiración del gobierno para enfermarlos.

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