Mentes Criminales: Capítulo 215, Temp. 10 | Series Azteca 7

Un secuestrador de niños es buscado en noche de brujastras encontrar a un niño 1 año después de que se reportara el secuestro, elniño muestra sus músculos atrofiados y astillas en su cuerpo.

El reporte de lahermana es parte vital para encontrar al culpable, por su parte Aaronbusca el disfraz perfecto para su hijo.

Adéntrate en la Mentes Criminales en punto de las 11:00 pm por Azteca 7 #PonleAl7