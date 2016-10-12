Mentes Criminales: Capítulo 22, Temp. 10 | Series Azteca 7
Un hombre que sufre de esquizofrenia ha salido a vengar y limpiar las calles, así que ahora hay múltiples muertes en un vecindario
Un hombre que sufre de esquizofrenia ha salido a vengar y limpiar las calles, así que ahora hay múltiples muertes en un vecindario y un esquizofrénico suelto.
Las alucinaciones empeoran y más gente está en peligro. El equipo deberá encontrarlo antes de que acabe con más vidas.
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