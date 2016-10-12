Mentes Criminales: Capítulo 22, Temp. 10 | Series Azteca 7

Un hombre que sufre de esquizofrenia ha salido a vengar y limpiar las calles, así que ahora hay múltiples muertes en un vecindario y un esquizofrénico suelto.

Las alucinaciones empeoran y más gente está en peligro. El equipo deberá encontrarlo antes de que acabe con más vidas.

Adéntrate en las Mentes Criminales por Azteca 7 #PonleAl7