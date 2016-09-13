Mentes Criminales: Capítulo 220, Temp 10 | Series Azteca 7
Un hombre ha salido de la cárcel y busca revivir su delictivo pasado, cometiendo crímenes
Un hombre ha salido de la cárcel y busca revivir su delictivo pasado, cometiendo crímenes. Esto se complica cuando secuestra a sus sobrinos para cumplir sus dementes deseos.
El equipo tendrá que perfilarlo para lograr encontrarlo a él y a una convicta quién fue participe de sus crímenes en el pasado.
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