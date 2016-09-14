Mentes Criminales: Capítulo 221, Temp. 10 | Series Azteca 7
Una secta de personas que creen que congelarse y revivir es una señal de vida perpetua es investigada tras la aparición de dos personas congeladas
Una secta de personas que creen que congelarse y revivir es una señal de vida perpetua es investigada tras la aparición de dos personas congeladas.
Jennifer esta aterrada por revivir el pasado y el momento de su secuestro y tortura ya que se cumplirá 1 año del suceso, por lo que Spencer la ayudará a superarlo.
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