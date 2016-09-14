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Mentes Criminales: Capítulo 221, Temp. 10 | Series Azteca 7

Una secta de personas que creen que congelarse y revivir es una señal de vida perpetua es investigada tras la aparición de dos personas congeladas

Mentes Criminales Comezón

Escrito por: Azteca

Mentes Criminales Comezón

Una secta de personas que creen que congelarse y revivir es una señal de vida perpetua es investigada tras la aparición de dos personas congeladas.

             

Jennifer esta aterrada por revivir el pasado y el momento de su secuestro y tortura ya que se cumplirá 1 año del suceso, por lo que Spencer la ayudará a superarlo.

          

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