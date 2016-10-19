Mentes Criminales: Capítulo 3, Temp. 11 | Series Azteca 7
La investigación dirige al equipo a creer que están buscando a una joven despechada, y que realiza esos actos por su rechazo
La UAC es llamada a Savannah, Georgia cuando múltiples chicas que iban a casarse son asesinadas durante su despedida de soltera la noche antes de la boda.
La investigación dirige al equipo a creer que están buscando a una joven despechada, y que realiza esos actos por su rechazo, sin importar que deba asesinar a su propia hermana.
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