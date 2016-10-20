Mentes Criminales: Capítulo 4, Avance | Series Azteca 7

Cuando el equipo del agente Hotchner es requerido para investigar un robo y homicidio en un restaurante en Las vegas, Nuevo México, deberán reabrir un viejo caso de años pasados.

El criminal involucrado cuenta con nuevo socio, lo que provoca confusión para la UAC. Esta nueva relación de criminales llevará el caso a límites extremos.

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