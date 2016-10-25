Mentes Criminales: Capítulo 6, Temp. 11 | Series Azteca 7

Una mujer es asesinada en un pequeño pueblo de Florida habitado por delincuentes sexuales, lo que hace más difícil encontrar al culpable. Gracias al gran desempeño que la Dra.

Lewis brinda en la UAC recibirá una nueva oportunidad de trabajo que posiblemente le hará dejar esta unidad.



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