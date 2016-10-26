Mentes Criminales: Capítulo 7, Temp. 11 | Series Azteca 7





Joy, la hija de Rossi acudirá a su padre para pedir ayuda, pues una estudiante de universidad, hermana de una amiga suya, ha sido secuestrada.

Este caso reabre otros tantos, y entre ellos liga a Giuseppe Montolo, la única fuente de información sobre “Los Doce Sucios”.

La amenaza comienza al saber que ha muerto dentro de prisión y quien lo asesinó va tras la pista de un integrante de la UAC. Dentro de la consternación, J.J regresa de su baja de maternidad para continuar con su labor dentro de la unidad.

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