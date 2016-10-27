Mentes Criminales: Capítulo 8, Temp. 11 | Series Azteca 7

La UAC se adentra en una nueva misión en la cual el ignoto secuestra a hombres para privarlas de sueño, convirtiéndose así de víctima a criminal. Mientras tanto, la amenaza de “Los Doce Sucios” llega hasta el agente Hotchner y García.

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