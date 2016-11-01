Mentes Criminales: Capítulo 9, Temp 11 | Series Azteca 7

Un nuevo caso se presenta cuando agentes en cubierto de la DEA son retenidos de su libertad y torturados, para finalmente ser asesinados y cambiados de rostros.

Todo comienza con sospechas de guerrillas entre cárteles mexicanos, pero gracias a las investigaciones de la UAC se darán cuenta que es un criminal con enfermedades mentales, y en una misión secreta el agente Hotchner conocerá al socio de este criminal que se encuentra dentro de la DEA.



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