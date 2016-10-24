Metes Criminales: Capítulo 5, Temporada 11 | Series Azteca 7

Un nuevo caso se desarrolla en Detroit, pues distintos homicidios han sido encontrados a lado de obras de arte de un pseudónimo llamado Morfeo.

El caso se detona cuando una bebé ha sido raptada para la que se cree será la última obra de este personaje.

Estos casos hacen que la relación que la Dra. Tara Lewis tiene con su prometido se vaya friccionando poco a poco.

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