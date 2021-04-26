¡Viva México! Mexicanos se llevan Mejor Sonido en los Oscar 2021.

El trabajo de Michelle Couttolenc, Jaime Baksht, y Carlos Cortés, los tres mexicanos que compitieron por la estatuilla a Mejor Sonido, por “El Sonido de El Metal”, se alzaron con el triunfo en la categoría.

En la entrega 93 de los premios Oscar, estos tres mexicanos llenaron de orgullo a todo el país, siendo el equipo de ingenieros de audio que ha arrasado en la temporada de premiaciones.

Michelle Couttolenc, Jaime Baksht, y Carlos Cortés, fueron los encargados de subir al podio para recibir la estatuilla, pero no ofrecieron el discurso de agradecimiento.

Durante la carrera rumbo al Oscar, estos tres talentosos y aclamados ingenieros en sonido, se han dedicado a promover la producción de trabajo cinematográfico en México, y de hecho, ellos grabaron para “El Sonido de El Metal” en Tepoztlán, Morelos.

Esta triada de mexicanos ha colaborado de manera conjunta en diversos proyectos, durante al menos 14 años, y continúan innovando y presentando grandes propuestas en la materia de sonido.

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Antes de llegar a la entrega de los Oscar, ya eran grandes favoritos, y fueron reconocidos en varias premiaciones a lo mejor del cine y del audio.