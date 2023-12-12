¿Cómo, cuándo y dónde ver Mi Pobre Angelito 1 y 2?

Yo sé que existen muchas personas que tienen festividades favoritas, Día de Muertos, Halloween, pero la gran mayoría ama y amará por siempre la Navidad, es que seamos honestos, ¡el 25 de diciembre lo tiene todo! Comida, música, regalos y muchas muchas aventuras en compañía de las personas que queremos.

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Y si tú eres parte de ese grupo de personas que en cuanto pasó la Navidad ya está contando los días y las horas para volver a tener un pino y luces por toda la casa, la noticia que tengo para ti te dejará con la boca abierta así que más vale que saques tu outfit navideño porque este lunes 25 de diciembre no solo abrirás los mejores regalos, pues también podrás disfrutar de la mejor programación navideña.

¿Te suena el nombre de Kevin?, un niño que es olvidado por su familia cuando salen de viaje por la época navideña y que tiene que combatir a un par de tontos ladrones que quieren meterse a su casa a robar. ¡Acertaste! Hablo de las películas Mi Pobre Angelito 1 y 2.

¿Cómo y dónde y a qué hora ver Mi Pobre Angelito?

Si ya te emocionaste y te urge saber dónde vas a poder ver estas dos icónicas películas, no comas ansias porque aquí tengo toda la información que necesitas para disfrutar de esta Navidad.

Los pasos que tienes que seguir son bastantes sencillos: prepárate unas palomitas, reúne a toda tu familia, acomoda tu mejor sillón, ponte ropa cómoda, y no olvides cancelar cualquier plan este lunes 25 de diciembre, pues ese día Azteca 7 estará pasando Mi Pobre Angelito 1 y 2, y no te preocupes pues si a esa hora no tienes una televisión cerca también podrás disfrutar de esas dos maravillosas películas a través de: www.azteca7.com