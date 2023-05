¿Cómo, cuándo y dónde ver Mi Pobre Angelito 1 y 2?

Yo sé que existen muchas personas que tienen festividades favoritas, Día de Muertos, Halloween, pero la gran mayoría ama y amará por siempre la Navidad, es que seamos honestos, ¡el 25 de diciembre lo tiene todo! Comida, música, regalos y muchas muchas aventuras en compañía de las personas que queremos.

Pop Central | Programa 25 | Las mejores películas de Navidad.

Y si tú eres parte de ese grupo de personas que en cuanto pasó la Navidad ya está contando los días y las horas para volver a tener un pino y luces por toda la casa, la noticia que tengo para ti te dejará con la boca abierta: ¡pues Azteca 7 adelanta la Navidad! Sí, así como lo escuchaste, saca tu outfit más navideño porque este domingo 4 de junio la festividad más grande regresa a la pantalla del canal correcto.

Te preguntarás, ¿cómo es posible este suceso? Pues la respuesta es sencilla: la Navidad no llega solita, ¡claro que no! ya que el 7 se verá apoderado por una de las historias más icónicas de estas fechas, ¿te suena el nombre de Kevin?, un niño que es olvidado por su familia cuando salen de viaje por la época navideña y que tiene que combatir a un par de tontos ladrones que quieren meterse a su casa a robar. ¡Acertaste! Hablo de las películas Mi Pobre Angelito 1 y 2.

¿Cómo y dónde y a qué hora ver Mi Pobre Angelito?

Si ya te emocionaste y te urge saber dónde vas a poder ver estas dos icónicas películas, no comas ansias porque aquí tengo toda la información que necesitas para disfrutar de esta Navidad adelantada.

Los pasos que tienes que seguir son bastantes sencillos: prepárate unas palomitas, acomoda tu mejor sillón y escoge una ropa cómoda, y no olvides apartar el domingo 4 de junio pues ese día Azteca 7 estará pasando Mi Pobre Angelito 1 y 2, a partir de las 7:00 p.m., pero si a esa hora no tienes una televisión cerca no te preocupes porque también podrás disfrutar de esas dos maravillosas películas a través de www.azteca7.com