Encuentran sin vida al hijo del actor Michael Madsen en Hawái.

El hijo del actor Michael Madsen fue encontrado muerto en Hawái. El joven era ahijado de Quentin Tarantino, quien dirigió a su padre en 'Kill Bill' y 'Reservoir Dogs'.

Hudson Lee Madsen, hijo de Michael Madsen, perdió la vida a los 26 años mientras se encontraba en la isla de Oahu. Según diversos medios de comunicación, el joven tenía una herida de bala en la cabeza que al parecer fue hecha por él mismo.

Fue el diario británico The Sun quien publicó que un vocero del Departamento del Médico Forense de Honolulu aseguró que el vástago del actor presuntamente se suicidó.

"Estamos desconsolados y abrumados por la pena y el dolor por la pérdida de Hudson. Su memoria y luz serán recordadas por todos los que lo conocieron y amaron", anunció la familia en emotivo comunicado de prensa.

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¿Quién era Hudson Madsen?

Hudson Lee Madsen nació el 20 de mayo de 1995 y era uno de los cinco hijos del actor Michael Madsen y la actriz DeAnna Madsen. El joven no se dedicaba a actividades relacionadas con el espectáculo.

El joven de 26 años vivía en Hawái con su esposa Carlie, con quien contrajo nupcias en 2019, de acuerdo con diversas publicaciones que hizo en Facebook.

Totalmente fuera del espectáculo, Hudson formó parte del Ejército de los Estados Unidos y solía publicar en sus redes sociales fotografías de cuando sirvió en Afganistán y algunas otras interesantes misiones.

Diversos medios de comunicación han reportado que la madre de Madsen partió a Hawái para darle el último adiós. Por otra parte, su padre Michael Madsen no ha dado declaraciones respecto al terrible suceso que aconteció.

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