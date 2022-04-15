Teoría de Up: una aventura de altura impacta a los fans de Pixar.

Es común que en internet surjan diferentes teorías sobre algunas películas, sobre todo con las de Disney Pixar, ya que guardan una sorprendente conexión entre sí, pues en cada una de las cintas existen easter eggs (huevos de pascua) que hacen alusión a otros largometrajes. “Up” es una cinta que no podía estar exenta; sin embargo, en esta ocasión hablaremos de una teoría que nos romperá el corazón.

“Up” es una emotiva película de Disney Pixar que narra la vida de Carl y Ellie, quienes se conocen desde pequeños y se casan cuando son adultos; desafortunadamente, ella muere y él se queda solo, hasta que conoce a Russell, con quien emprende una impresionante aventura hacia Cataratas el Paraíso.

Al inicio de la película se ve cómo Ellie y Carl pierden a su bebé y, al parecer, no pueden tener más hijos. A partir de ahí, la salud de Ellie va mermando hasta que muere, pero eso no es todo, recientemente surgió una teoría en torno a los problemas que la tierna pareja tuvo para poder procrear.

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¿Cuál es la triste teoría sobre Up: una aventura de altura?

El usuario de TikTok @luisvelody desveló que Carl terminó por accidente con la vida de su amada Ellie, ya que cuando se casaron, el Sr. Fredricksen compró una casa bastante vieja para reconstruirla, lo cual fue un grave error, pues señala que históricamente, cerca de los años 40 en Utah, Estados Unidos, lugar donde la pareja vivía, en muchas de las casas se utilizaban pinturas hechas a base de plomo.

Esto pudo ser la principal causa de que Ellie y Carl no hayan podido tener hijos, debido a que exponerse al plomo durante mucho tiempo suele ser nocivo para la salud, provocando problemas reproductivos, tal como se muestra en "Up", en donde Ellie no pudo tener hijos, así como el daño que provoca este metal en los huesos.

Pero, no es la única teoría que existe en torno a “Up”, recientemente se dio a conocer que Carl siempre estuvo muerto. Así es, el abuelito gruñón habría estado muerto toda la película, luego de sufrir un infarto mientras dormía tras enterarse de que sería llevado a un asilo.