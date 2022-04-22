VIDEO: Pixar impacta con nuevo tráiler de la película Lightyear.

Pixar tiene todo listo para el lanzamiento de un proyecto titulado “Lightyear”, un spin-off de “Toy Story” protagonizado por Buzz Lightyear, el guardián del espacio y amigo del vaquero Woody, uno de los consentidos de esta exitosa franquicia animada. ¡Al infinito y más allá!

En febrero del presente año se filtró el primer tráiler; sin embargo, en las últimas horas Pixar sorprendió a sus fans con un nuevo adelanto de lo que promete ser su nuevo éxito taquillero que se estrenará exclusivamente en cines y no en Disney+, como muchos supusieron. El largometraje animado verá la luz el próximo 17 de junio.

En este nuevo video que dura cerca de dos minutos y medio se aprecia al guardián interestelar a través de una misión en la que tuvo que enfrentarse a su archirrival, el emperador Zurg, a quien conocimos en “Toy Story 2”, antes de convertirse en uno de los juguetes de Andy.

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En esta cinta, Pixar planeó ir más allá y revelar cómo es que Buzz Lightyear, un piloto de prueba se enfrentó al reto de viajar en el espacio e incluso a través del tiempo, muy similar a la cinta “Interestelar” (2014). Durante sus travesías, Buzz tiene una compañero de viaje que también que porta el tan característico traje de la figura de acción, así como un robot en forma de gato llamado Sox.

“Lightyear” estuvo bajo la dirección de Angus MacLane, quien ha trabajado para Disney en proyectos como “Buscando a Dory” y “Bichos: Una aventura en miniatura”. También contó con la colaboración de Michael Giacchino, ganador del Oscar en 2010 por la música en “Up”.

En tanto que, Chris Evan prestó su voz para interpretar a Buzz y Peter Sohn dio vida a Sox. El resto del reparto está conformado por Keke Palmer, Dale Soules, Taika Waititi, Uzo Aduba, James Brolín, Mary McDonald-Lewis, Efrén Ramírez e Isia Whitlock Jr.