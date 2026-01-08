Este 08 de enero el músico y actor David Bowie estaría cumpliendo 79 años: Este fue su aporte a la cultura pop y al arte moderno

Este miércoles 08 de enero de 2026 el único e inigualable cantante, músico, productor, diseñador y actor, David Bowie estaría cumpliendo 79 años por lo que a casi 10 años de su muerte, millones de sus fanáticos lo siguen recordando como la leyenda y figura que es.

Nacido en Brixton Inglaterra bajo una estrella, “Ziggy Stardust”, “El Duque Blanco” o “El Camaleón del Rock”, entre muchos de los sobre nombres de Bowie fue uno de los artistas más revolucionarios que ha visto el mundo jamás, donde además de trascender en la música, llevó el concepto de artista más allá de lo común.

¿Cuál es la importancia de David Bowie en la música?

Aunque comenzó su carrera musical a una edad muy temprana, no fue hasta los 22 años (aún siendo muy joven) que alcanzó un éxito a gran escala con su canción “Space Oddity” en el año de 1969, llegando al top 5 de la lista británica de sencillos, con lo que solamente sería su despertar mundial.

Durante la década de los 70’s el mundo pudo ver a Bowie en su mejor estado, pues experimentó con el sonido, con la manera de grabar música y abrió la puerta al infinito mundo de la reinterpretación de sonidos, historias, narrativas y estéticas, algo poco usual dentro de la música de aquella época.

En los primeros años del glam rock, David Bowie ayudó a popularizarlo y a llevarlo a otro nivel con “Ziggy Stardust”, donde hay quienes afirman que es uno de sus trabajos más intensos y destacados del artista.

¿Cuáles fueron los mejores trabajos de David Bowie?

Hablar de David es entrar en una conversación de horas (¿Días puede ser?), pues fue una figura tan multifacética que atarlo a un solo género es imposible, pues a través de los años, el británico se desenvolvió de gran manera en el rock, pop, soul, funk, la electrónica, glam rock, art rock, psicodelia, new wave e incluso el jazz, donde además de llevar más allá su sonido también lo hizo con su estética y persona, fluída.

Fue un artista que se reinventó cada vez que quiso y que incursionó con su pasión por el sonido, donde nunca vio algún límite, al contrario, nadó en un mar de posibilidades para plasmar lo que sentía, por ello muchas veces su arte fue más allá de lo comprensible.

Con más de 25 álbumes de estudio, es uno de los músicos más influyentes de nuestra cultura, pues su legado en el rock, pop es más que sonido y estética, es un significado que forjó los cimientos del arte contemporáneo.

Más que un músico innovador: ¿En qué películas sale David Bowie?

Como actor tampoco se quedó atrás, pues se tiene registrado que apareció en más de 30 producciones, ya sea con el papel protagónico, algunos secundarios y demás cameos demostrando su talento y sensibilidad para comunicar.

Uno de sus papeles más populares fue el de el extraterrestre Thomas Jerome Newton en la película de “El hombre que cayó a la Tierra” del año 1976.

En 1983 interpretó al Mayor Jack Celliers en “Feliz Navidad, Mr. Lawrence” y ese mismo año sería el vampiro John Blaylock junto a Catherine Deneuve en “El ansia”. Uno de sus papeles más icónicos llegaría tres años después en siendo Rey de los Goblins cuando dió vida a Jareth en “Laberinto”.

Algunas otras de las apariciones de Bowie fue de manera más breve como Poncio Pilato en “La última tentación de Cristo” del director Martin Scorsese o en “Zoolander” donde se interpretó a sí mismo como juez durante un duelo de modelaje.