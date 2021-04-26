El beso que robó la atención de todos en los premios Oscar.

Los programas en vivo están llenos de sorpresas, y al estar en una transmisión, un tierno y espontáneo beso se robó las miradas de todos los espectadores disfrutaban de los premios Oscar.

Y es que mientras Florian Zeller ofrecía un discurso de aceptación, su esposa Marine Deletree aprovechó para colarse en la toma y darle un tierno y espontáneo beso, para luego echarse a correr con una enorme sonrisa en el rostro.

Por supuesto, Zeller no pudo ocultar su sorpresa y sus rojas mejillas, y bastante apenado frente a sus compañeros y millones de personas alrededor del mundo.

El momento se convirtió en uno de los más emotivos de esta sorpresiva gala de los premios Oscar.

Este hermoso momento se presentó durante el discurso de aceptación de la categoría de Mejor Adaptación, cuando el director francés se encontraba en uno de los escenarios alternos, ubicado en París, dando sus agradecimiento por el reconocimiento a su trabajo con “El Padre”.

Además de este tierno momento que robó miradas, el director confesó que es un GRAN admirador de Anthony Hopkins, y que de hecho escribió el guión de esta cinta pensando justamente en él para la interpretación del personaje principal.

Reconoció que incluso para él fue sorprendente poder trabajar con el legendario Hopkins, pues siendo francés, se sentía bastante distante de Hollywood.



"El Padre" en la entrega 93 de los Oscar

“El Padre”, es una de las cintas más nominadas en la entrega 93 de los premios Oscar, esta película protagonizada por el célebre Anthony Hopkins, y con el trabajo de soporte de la también legendaria Olivia Colman, se llevó un total de 6 nominaciones, y es sin duda una de las grandes favoritas de la noche.

