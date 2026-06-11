Tío Richie vive la emoción de la la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con gran entusiasmo, Tío Richie se hizo presente en la inauguración rumbo a la la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para compartir lo que significa para él vivir una justa mundialista en México. Entre recuerdos, expectativas y mucho orgullo, habló sobre la emoción que se siente al recibir uno de los eventos deportivos más importantes del planeta en tierras aztecas.

