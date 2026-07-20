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¿Marc Cucurella llevó el trofeo del Mundial en una bolsa de basura? Esta es la historia REAL sobre su extraña bolsa de basura

Una fotografía del futbolista español desató miles de reacciones por la peculiar forma en que llevaba el trofeo.

¿Marc Cucurella llevó el trofeo del Mundial en una bolsa de basura? Esta es la historia REAL sobre su extraña bolsa de basura
¿Marc Cucurella llevó el trofeo del Mundial en una bolsa de basura? Esta es la historia REAL sobre su extraña bolsa de basura

Escrito por: Hugo Pantoja

La Copa Mundial de la FIFA 2026™️ ha terminado y, durante un mes, nos dejó todo tipo de momentos únicos que marcarán esta edición como una de las más recordadas de la historia, y como era de esperarse, su final también fue de película, pues el futbolista Marc Cucurella fue supuestamente captado llevando la "Copa del Mundo" dentro de una bolsa de basura transparente.

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Tras la victoria de España sobre Argentina el pasado domingo 19 de julio, han aparecido todo tipo de momentos virales que han marcado toda la contienda y uno de los que más han llamado la atención es el clip en el que se puede ver al defensa Marc Cucurella aparentemente abandonando el MetLife Stadium con el trofeo de la Copa del Mundo dentro de una bolsa de basura. 

Dentro del corto video se puede ver a Cucurella aún con la playera española y chanclas, llevando en la mano una llamativa bolsa transparente, como las utilizadas para guardar la basura, en donde se podía ver lo que pareciera ser el trofeo más valioso del mundo.

No obstante, aunque el video ha llamado la atención de todos, la realidad es que todos los jugadores de España recibieron un mini trofeo del Mundial, con el que se conmemora su victoria, el cual fue supuestamente entregado por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dentro de los vestidores.

¿Qué pasa con el trofeo de "La Copa del Mundo" tras terminar el encuentro?

Es importante señalar que, tras terminar el juego de la final, el capitán de la selección campeona levanta el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, conservándolo durante toda la ceremonia de premiación. No obstante, la FIFA recupera la copa auténtica antes de que el equipo abandone el estadio.

Posteriormente, el otro trofeo original, el cual es una pieza de oro macizo de 18 kilates, permanece permanentemente dentro de la sede de la FIFA y se exhibe en el Museo del Fútbol Mundial en Zúrich, Suiza. La selección ganadora conserva una réplica exclusiva conocida como Trofeo de los Campeones. Esta copia es de metal bañado en oro y es la que el equipo se lleva a su país para exhibirla en sus vitrinas oficiales

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