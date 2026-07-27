HISTÓRICO: Shakira sorprende con otro récord al llegar a número insólito de oyentes en Spotify

Shakira cuenta con una larga carrera musical, logrando mantenerse desde hace varias generaciones, llevando todo su talento a diversos países del mundo, además de adaptarse a los nuevos géneros que van llegando, haciendo que se vuelva versátil. Ahora, la famosa cantante se encuentra en su mejor etapa, en especial al tener otro récord en su historial, al superar el número insólito de oyentes que tiene en Spotify.

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Un reconocimiento que son pocas las celebridades que han logrado en su amplia carrera. Para que sepas más al respecto, te detallaremos a qué cifra logró llegar la famosa cantante colombiana; la cantidad te va a sorprender.

¿Cuántos millones de oyentes tiene Shakira?

Al entrar a la cuenta de tu cantante favorito en Spotify, te puedes encontrar con el número de oyentes que tiene; algunas cuentas tienen pequeñas cifras, pero hay otras celebridades que suelen superar los millones. Recientemente, Shakira fue una de ellas, un dato importante considerando que sería la primera artista latina en lograrlo.

En su cuenta, se menciona que tiene un total de 105.8 de usuarios que escuchan sus canciones, un número insólito de oyentes que pocos artistas tienen, siendo un importante reconocimiento para la cantante colombiana.

Otro récord que la posiciona en el top 10 de los cantantes más escuchados, además de ser la primera latina en superar los 100 millones de usuarios.

¿Quiénes son los 10 artistas más escuchados en Spotify 2026?

Aunque no hay una lista oficial de Spotify en la que se muestre quiénes están en el top 10 de los artistas con el mayor número de oyentes, se conoce que dentro del conteo figuran algunas personalidades, de quienes se destacan los siguientes:



Bruno Mars: 130.5 millones Justin Bieber: 123.3 millones The Weeknd: 113.2 millones Rihanna: 111.2 millones Shakira: 105.8 millones Michael Jackson: 101.1 millones Taylor Swift: 100.9 millones Bad Bunny: 98.5 millones Lady Gaga: 96.7 millones Coldplay: 92.6 millones

Un número insólito de oyentes al que solamente algunas celebridades pueden llegar, demostrando el arduo esfuerzo que han realizado para poder llegar a esas grandes cantidades. Otro récord que obtiene la cantante colombiana después de varios hits y nuevos lanzamientos que realiza.