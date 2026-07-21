¿Cuándo sale el jersey de España con 2 estrellas tras su campeonato en el Mundial 2026? Posibles precios en México

Luego del triunfo de la Selección Nacional de España en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, los aficionados ibéricos así como los de todas partes del mundo han iniciado una gran emoción respecto a una de las prendas más esperadas; así es, estamos hablando del nuevo jersey de España con las dos estrellas, es por eso que a continuación te damos todos los detalles sobre esta prenda que ya es una de las más esperadas.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Fecha y precios del lanzamiento del jersey de España con dos estrellas

Este jersey saldrá a la venta el próximo 4 de agosto de 2026 en punto de las 10: 00 hrs. Ahora bien, si te preguntas cómo la puedes conseguir, la compra la podrás hacer a través de la tienda oficial de la selección española, en la tienda de la marca deportiva que la comercializa y sus principales distribuidoras. Respecto a los precios, habrán dos, el primero de 100 euros para la camiseta Version Fan, lo que en pesos mexicanos equivale a $1,984.55 mientras que el segundo es de 150 euros para la Version Authentic; que es la que portan los futbolistas en la cancha ya que son más ligeras y tienen una tecnología muy específica para no tener ningún inconveniente dentro de la cancha, en pesos mexicanos esta camiseta costará $2,976.81. Por otro lado, también habrá una versión para los pequeños ya que la versión infantil tendrá un costo de 75 euros, lo que equivale a $1,488.38 pesos mexicanos.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Todas las características del nuevo jersey de la selección española con dos estrellas

Esta nueva camiseta es una de las más especiales para la selección española ya que es la que representa su segunda victoria y los corona como bicampeones de la Copa del Mundo, lo que se representa a través de la segunda estrella que tendrá el jersey, mismo que se caracterizará por mantener el color rojo, el escudo de la selección y el logo que identifica a la marca deportiva que la fábrica. En el sitio web, la camiseta aparece con el nombre 2 Spain 26 Home Winners Jersey” aunque hasta el momento no se pueden realizar pedidos. La silueta femenina de la camiseta se caracteriza por mantener un corte regular mientras que la versión masculina será más ajustada al cuerpo.

Ahora bien, es importante que sepas que el nuevo lanzamiento no se limita solo a la nueva jersey ya que la marca deportiva lanzará prendas exclusivas como sudaderas, camisetas conmemorativas y una colección exclusiva. El nuevo jersey con dos estrellas será estrenado por la selección española el próximo 26 de septiembre de 2026 cuando el equipo se enfrente contra Inglaterra en Wembley.