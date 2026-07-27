Alternativas para llegar al concierto de Harry Styles en el Estadio GNP, rutas de metro, estacionamientos cercanos y más

En el Estadio GNP se presentará Harry Styles, contando con varios conciertos en el importante recinto, donde miles de seguidores se encargarán de entonar cada una de sus canciones a todo pulmón.

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Si es la primera vez que vas al importante estadio, no temas, te explicaremos todas las alternativas que puedes usar para llegar al concierto, identificando rutas de metro y estacionamientos cercanos para que puedas llegar fácilmente.

¿Cómo puedo llegar al Estadio GNP en CDMX?

Si tu plan es usar las rutas de metro en la CDMX, la mejor estación para llegar al Estadio GNP es la de "Ciudad Deportiva" de la Línea 9; esto se debe a que te va a enviar directamente a la puerta 6. Otra alternativa que puedes usar es bajar en la estación de Puebla y caminar alrededor de 15 minutos para llegar al acceso más cercano.

Otra de las alternativas que puedes usar para llegar es desde el Metrobús Iztacalco o Goma de la línea 2; igualmente, deberás caminar alrededor de 15 minutos para llegar a las puertas. O si eres más fan de usar el trolebús, en su lugar opta por la línea 2 para bajar a nivel de Puebla o Ciudad Deportiva.

Como última opción, si deseas llegar en coche, considera usar las vías principales de Viaducto Río de la Piedad, Eje 3 Sur Añil, Canal Río Churubusco o Circuito Interior Prolongación Río Churubusco, vialidades que se encargarán de llevarte al recinto en el que se realizará la presentación de Harry Styles.

¿Dónde encontrar estacionamientos para el Estadio GNP?

Si tienes contemplado llegar en tu coche, considera hacerlo con tiempo para que alcances lugar en el estacionamiento, ya que con facilidad suelen llenarse los espacios. Dentro de las opciones que puedes usar, considera las siguientes opciones cerca del Estadio GNP:



Estacionamiento preferente con un costo de 300 a 500 pesos.

Parking AVENA, ubicado en la calle de Avena 550, solamente verifica la disponibilidad y los costos de servicio.

Solidaridad Medina se ubica a unos cuantos metros de la puerta 15 del Palacio de los Deportes.

Palacio de los Deportes: en las puertas 1 y 5 cuentan con el ingreso a su área de estacionamiento.

Considerando que el concierto de Harry Styles va a tener una importante afluencia de público, es indispensable que llegues a buena hora, sin importar si llegas en tu coche o usando las rutas de metro, ya que los servicios y vialidades podrían saturarse. Toma precauciones de las alternativas para que puedas llegar a tu destino.