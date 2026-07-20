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Bizarrap le manda EMOTIVO mensaje a Messi tras perder la final del Mundial 2026: “te amo para siempre”

El reconocido cantante Bizarrap desde sus redes sociales le envía un emotivo mensaje a Messi tras su derrota en la final del Mundial 2026. Esto comentó

Bizarrap le manda EMOTIVO mensaje a Messi tras perder la final del Mundial 2026 “te amo para siempre”.png
Bizarrap manda EMOTIVO mensaje a Messi tras perder la final|Crédito: Instagram/Bizarrap y Messi/@bizarrap @leomessi

Escrito por: Karla Salinas

Aunque la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ya termino, se sigue generando muchos comentarios al respecto. Por ejemplo, el reconocida artista de Bizarrap que ha tenido múltiples colaboraciones con artistas, aprovecho la oportunidad para lanzar un emotivo mensaje a Messi tras perder en la final. Esto fue lo que comentó el artista.

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¿Qué pasó con Bizarrap?

Todo ocurrió en la cuenta de Instagram de Leo Messi, donde subió una foto en la que detalla que su derrota en la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ es un golpe muy fuerte para el, pero que se queda con todo lo bueno, resaltando todo el apoyo que recibió de su país, además de resaltar lo lejos que llego la selección.

Ante esas declaraciones, Bizarrap aprovecho la oportunidad de dejarle varios mensajes a su publicación, donde vemos varias "emoticones" con la bandera del país, y de dos personas abrazarse. Además de dejarle los siguientes textos:

  • Te amo para siempre. El mejor deportista de la historia
  • Hasta el final
  • Te amo para siempre. El mejor deportista de toda la historia. Estamos con vos hasta el final.

Siendo un emotivo mensaje que recibió los "likes" del publico que lo leyó, quienes también se unieron ante la ola de apoyo que recibió el conocido futbolista tras perder en la final.

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Bizarrap le manda EMOTIVO mensaje a Messi|Crédito: Instagram/Leonel Messi/@leomessi

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