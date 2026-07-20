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POLÉMICA con BTS después del Medio Tiempo del Mundial 2026, usuarios los acusan de colgarse de la fama de Argentina

BTS se encuentra envuelto en la polémica al recibir fuertes acusaciones en redes sociales de colgarse en la popularidad de la selección de Argentina

POLÉMICA con BTS después del Medio Tiempo del Mundial 2026, usuarios los acusan de colgarse de la fama de Argentina.png
POLÉMICA con BTS después del Medio Tiempo del Mundial 2026|Crédito: Getty Images

Escrito por: Karla Salinas

Dentro de las presentaciones que se hicieron en el show de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el que más sobresalió fue BTS, quien trajo su famosa canción de "Dynamite" y encendió a todo el publico.

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Sin embargo, parece que la polémica no se acaba, ya que en redes sociales recibieron fuertes señalamientos sobre su participación en el evento. Esto fue lo que pasó.

¿Qué pasó con BTS en el show de medio tiempo?

Todo empezó con el show de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, cuando varios internautas desde redes sociales empezaron a señalar a BTS de querer usar la popularidad de la selección de Argentina para hacerse más famosos.

Comentarios que se encargaron de encender un fuerte debate al respecto. Sin embargo, la "ARMY" no se quedó callada; los defendieron explicando que no había ninguna relación, ya que la agrupación había sido confirmada por la FIFA para ser parte del show, por lo que ellos no se estaban "colgando" de su popularidad.

¡El pleito no terminó ahí! La "ARMY" explicó que su presencia en el importante evento fue un claro reconocimiento de su trayectoria, logrando posicionarse en público internacional.

@mthv..97 BTS performs "Dynamite" at the FIFA #WorldCup #btsbighitofficial #dynamite #fifaworldcup2026 #fifa ♬ оригинальный звук - mthv⟭⟬⁷

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BTS Notas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Azteca 7

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